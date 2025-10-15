Juve, la società valuta le alternative a Milinkovic: i nomi in lista
RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di due mesi alla sessione invernale di calciomercato e sembra già chiara l'intenzione della Juventus: regalare a Tudor un centrocampista in più. La priorità dei bianconeri rimane Sergej Milinkovic-Savic, ma le difficoltà per arrivare all'ex Lazio spingono la società a valutare delle alternative.
Stando a quanto riportato da TuttoSport, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Gustavo Sà, centrocampista portoghese del Famalicao. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra abbordabile per le casse bianconere, ma il club bianconero proverà a strappare un prestito con diritto di riscatto. Un'altra alternativa porta a Remo Freuler, pista ancor più economica. Sul giocatore c'è però anche la Roma, dove il centrocampista svizzero ritroverebbe Gasperini.
