Milinkovic - Juve, Galia dice la sua: "Giocare alla Lazio non è come..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ormai ci sono pochi dubbi: la Juventus acquisterà un centrocampista a gennaio. O farà tutto ciò che è in suo potere per farlo. La società vuole regalare a Tudor dei rinforzi per accelerare sia in Italia che in Europa. Uno dei nomi più gettonati è quello di Sergej Milinkovic-Savic, anche se la pista non è delle più semplici.

Da un centrocampista a un altro ancora: l'ex calciatore bianconero Roberto Galia ha rilasciato un'intervista ai taccuini di TuttoSport. Tra le varie tematiche, Galia si è anche espresso sul possibile arrivo dell'ex Lazio: "In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo alla Juventus".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.