Ventura e il retroscena su De Rossi: "La più grande fake news della storia"

Ospite di Rai Sport, all’indomani del successo per 3-0 contro Israele, l’ex ct della Nazionale Ventura è tornato a parlare della vicenda che lo ha riguardato personalmente e che risale a quell’amara serata del 2018 contro la Svezia che ha coinvolto anche Daniele De Rossi.

“Nessuno voleva farlo entrare. Era semplicemente il preparatore che, a turno, cercava di far alzare i giocatori per tenerli caldi in caso di necessità. Io non ho mai chiesto a De Rossi di entrare, né ho visto quella scena in diretta: l’ho vista solo giorni dopo. È la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano. L'episodio è stato inventato di sana pianta. Tutto ciò che poteva essere rovesciato di negativo, veniva rovesciato”.

