Portogallo, Tavares amaro dopo il pareggio: "Volevamo il terzo gol, ma..."

Il Portogallo aveva la partita contro l'Ungheria in mano, ma nei minuti finali si fa riagganciare sul 2-2 dalla rete di Szoboszlai. Tra i protagonisti del match è apparso anche Nuno Tavares, entrato nel secondo tempo al posto di Nuno Mendes. Il terzino della Lazio, intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sport TV, non ha nascosto il rammarico per la rimonta subita. Ecco di seguito le sue parole:

"Ci è mancato di chiudere la partita, era quello che volevamo. Abbiamo fatto di tutto per segnare il terzo gol, ma purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo concesso il pareggio. Ma siamo già concentrati sulla prossima partita per assicurarci la qualificazione". Poi sull'Ungheria: "Sapevamo che il punto di forza dell'Ungheria era il contropiede. Abbiamo sempre cercato di evitare che riuscissero a recuperare palla per attaccare la nostra porta. Volevamo davvero segnare il terzo gol, ma non ci siamo riusciti e ora siamo concentrati sul prossimo incontro". Infine, sulla sana rivalità con Nuno Mendes in Nazionale: "È un giocatore molto forte e siamo qui per competere".