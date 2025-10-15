Italia, Ordine predica calma: "Non è il caso di stappare bottiglie..."
Vince ancora l’Italia di Gattuso che si impone per 3-0 su Israele e blinda i play-off. Sugli azzurri ecco il pensiero di Franco Ordine intervistato da Il Giornale: “Non è il caso di stappare bottiglie per questo successo perché la differenza plastica tra l’Italia e la Norvegia che comanda la classifica è scolpita nel risultato ottenuto qualche giorno fa contro lo stesso rivale”.
