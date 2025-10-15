Lazio, Basic titolare contro l'Atalanta? Sarri studia le mosse anti-Dea

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri deve fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni. Alcune scelte saranno obbligate, altre saranno fatte in base all'avversario e ai minuti nelle gambe dei calciatori rientranti. Proprio tra questi potrebbe esserci Zaccagni: la speranza è ce riesca a recuperare almeno per la panchina contro la Dea. Hanno recuperato anche Marusic e Pellegrini, così come si rivede finalmente Vecino.

Secondo il Corriere dello Sport, un altro rebus è la scelta sul modulo. Sarri mai è stato così flessibile in carriera. Sarà 4-3-3 o 4-2-3-1? La scelta è solo sulle posizioni, gli uomini dovrebbero essere pressoché certi del posto: Guendouzi, Cataldi e Basic a centrocampo; Cancellieri, Dia e Pedro in avanti. Con il 4-2-3-1 le disposizioni cambierebbero e Basic slitterebbe in alto a sinistra, nella zona che abitualmente appartiene al capitano biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.