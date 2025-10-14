Lazio, l'esito degli esami di Castellanos: i tempi di recupero
Ecco l'esito degli esami di Castellanos. In mattinata il centravanti della Lazio ha svolto gli accertamenti per il problema muscolare accusato la scorsa settimana. Dovrebbe trattarsi di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che costringerebbe il Taty a rimanere fuori per circa un mese e mezzo. Ora si attende solamente il comunicato ufficiale da parte della società che confermi l'entità del suo infortunio.
