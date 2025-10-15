PRIMAVERA | Cesena - Lazio, scelto l'arbitro del match: la terna completa
Reduce dalla vittoria casalinga contro l'Inter, la Lazio Primavera è pronta a sfidare in trasferta il Cesena, attualmente terzo in classifica con 14 punti. La sfida, valida per l'ottava giornata di campionato, di disputerà alle 11:00 di domenica 19 ottobre e l'arbitro designato per dirigerla è Francesco D'Eusanio della sezione di Faenza. A completare la terna, ci saranno i due assistenti Luca Chiavaroli e Stefano Allievi.
