Lazio | Albania, Hysaj sul record di presenze: "È stata una grande emozione"

Elseid Hysaj ha fatto la storia dell'Albania. Il terzino della Lazio contro la Giordania è arrivato a quota 94 presenze totali con la sua Nazionale, superando Lorik Cana in classifica. Dopo la partita, ai microfoni di Tv Klan, ha parlato proprio delle sue emozioni per questo grande risultato e del suo percorso.

Queste le sue dichiarazioni: "Ero sopraffatto dall'emozione quando stavo per entrare in campo e battere il record. Come ragazzo, di solito sto per conto mio, parlo con la mia famiglia e non esterno molto i miei problemi, li tengo nascosti cercando di superarli con un sorriso. Ci vuole molta positività e io ce l'ho. La mentalità fa la differenza. Sono cresciuto in Albania, lì nessuno ti perdona niente".

