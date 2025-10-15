Roma | Shock a Villa Borghese: addio a un simbolo della città
15.10.2025 10:06 di Giovanni Parterioli
© foto di Wikipedia
Shock a Villa Borghese e a tutti coloro che visitano e amano questa villa da una vita. Non sarà più possibile godere di una parte di questa Villa che dava un tocco unico a passeggiate foto. Scompare dunque un simbolo della città, come dalle ultime notizie che arrivano da Roma. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> VILLA BORGHESE, ABITANTI SCONVOLTI: ADDIO AL SIMBOLO <<<