Lazio, Petrucci (Sky): "Ci sono problemi ai campi di Formello. Sullo sponsor..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, ha commentato la situazione intorno agli infortuni che hanno colpito la Lazio e alle motivazioni che potrebbero averli facilitati, sottolineando una problematica sui campi di Formello.
GLI INFORTUNI - "Non so se abbia influito la preparazione atletica fatta a Roma, però posso dire che qualche problema ai campi di Formello c'è e lo sanno anche all'interno della società. Non ho la certezza sulle motivazioni degli infortuni, ma la Lazio ha superato la metà degli infortuni muscolari accusati in tutta la scorsa stagione. E siamo solo a ottobre. Tanti giocatori hanno una cartella clinica che parla per loro, quest'anno, inoltre, hanno tutti un anno in più rispetto alla scorsa stagione".
SPONSOR - "Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura e tra l'altro non risolverebbe alcun problema, si tratta di una cifra bassa, intorno ai 5/6 milioni di euro, e non anticiperebbero tutti i soldi adesso".
