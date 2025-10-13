Lazio, dopo la sosta c'è l'Atalanta: i numeri in trasferta contro la Dea

Al termine della sosta per le nazionali, la Lazio affronterà l'Atalanta in trasferta. Reduce dal pareggio acciuffato in extremis contro il Torino, alle 18:00 di domenica 19 ottobre la squadra di Sarri se la vedrà con gli uomini di Juric, che in questa stagione hanno totalizzato due vittorie e quattro pareggi, senza mai perdere. Il bilancio dei precedenti a Bergamo sorride alla Dea, che in 57 partite disputate in casa contro i biancocelesti sono arrivate 23 vittorie, 23 pareggi e appena 11 sconfitte. Sono, inoltre, 52 i gol realizzati dai capitolini, contro i 79 dei nerazzurri.

Precedenti totali: 131 (40 vittorie Lazio, 50 pareggi, 41 vittorie Atalanta)

Ultima vittoria Lazio: 0-1 (06.04.2025)

Ultima vittoria Atalanta: 3-1 (04.02.2024)

Ultimo pareggio: 1-1 (28.12.2024)

Gol totali Lazio: 157

Gol totali Atalanta: 157

Capocannoniere della sfida: Giuseppe Signori 8 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Bergamo: 1-3 Lazio (1996, 2021) - 5-0 Atalanta (1948)

