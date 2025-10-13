La Gazzetta dello Sport presenta Atalanta - Lazio: "Il derby tra arrabbiati"

La Serie A riparte con Atalanta - Lazio. Dopo la sosta per le Nazionali, i nerazzurri di Juric ospiteranno i biancocelesti di Sarri a Bergamo per la settima giornata di campionato. Proprio sul carattere e sulla stagione dei due allenatori si è soffermata l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha presentato così la partita.

"Arrabbiati, scorbutici, senza a filtri: Ivan Juric e Maurizio Sarri condividono certi tratti caratteriali e atteggiamenti. Non sono tipi facili. Anche sul campo i punti di contatto non mancano. Li accomuna una certa idea di calcio aggressivo, d'attacco, sebbene Sarri nel tempo sia cambiato, non sia più lo spregiudicato allenatore che a Napoli fece la rivoluzione senza però espugnare il Palazzo. L'Atalanta è sesta, tre punti sopra la Lazio. Tre punti sono il soffio di una vittoria, ma le percezioni sono diverse. Fin qui Juric è bene o male sopravvissuto al lascito di Gasperini, un'eredità schiacciante. Juric ha il vantaggio di avere alle spalle una società libera di fare mercato.

"Sarri alla Lazio deve arrangiarsi con quello che ha trovato, Lotito non ha potuto acquistare nessuno per via dei paletti finanziari. Solo Cataldi e Cancellieri di ritorno dai prestiti, e Sarri è riuscito nell'impresa di rendere Cancellieri un esterno d'attacco di interesse nazionale. Con tre gol nelle ultime due giornate, tra Genoa e Torino, Cancellieri è l'uomo nuovo di Sarri, la speranza a cui aggrapparsi per Bergamo. Juric quest'anno è condannato ai paragoni con Gasperini. Lo sa, non se ne cura e punta Sarri per il derby degli scorbutici, categoria in cui più o meno possiamo inquadrare lo stesso Gasp".

