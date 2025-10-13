Viviano sicuro: "Ronaldo sarebbe titolare in Serie A, anche alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato di un possibile ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo, dopo la sua vecchia esperienza alla Juventus. Ora il portoghese è gioca all’Al-Nassr, in Saudi Pro League. Di seguito le sue parole: “Dove giocherebbe oggi Cristiano Ronaldo? A mio avviso, sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: penso alla Juventus, al Milan, alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio e anche al Bologna. Ma non lo vedrei affatto in campo con la maglia dell’Inter o del Napoli, per motivi tecnici e di sistema di gioco”.

“Alla Fiorentina di Stefano Pioli? Sinceramente no. Ma davvero lo immaginate a fare la guerra per prendere il posto di Kean? Cristiano Ronaldo non sarebbe titolare in questa squadra. Il punto è un altro: CR7 ritroverebbe anche un allenatore che già conosce, ma il vero ostacolo è che non prenderebbe mai in considerazione Firenze come destinazione. Non credo che la Fiorentina rientri nelle sue priorità”.

