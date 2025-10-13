Milan - Como, il club lariano invita i tifosi a Perth: i dettagli dell'iniziativa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan - Como si disputerà a Perth, in Australia. La Uefa ha dato il via libera definitivo nelle scorse settimane. Una decisione che ha sollevato polemiche anche da parte di alcuni addetti ai lavori che in questi giorni hanno espresso il loro parere contrario alla scelta del massimo organo del calcio. Una trasferta decisamente complicata per i tifosi e così il club lariano ha preso l'iniziativa di invitarne 50 a assistere all'incontro.

A renderlo noto è stata la società stessa attraverso un comunicato in cui si legge: "Proprio come abbiamo rappresentato con orgoglio il calcio italiano al The Soccer Tournament (TST) negli Stati Uniti, ora portiamo la stessa missione a Perth. Non si tratta solo di una partita. È una dichiarazione d’intenti, un movimento per ricollegare il mondo alla bellezza, alla cultura e alla passione del calcio italiano. E vogliamo che tu ne faccia parte. Per questo motivo, il Como ha deciso di invitare «50 tifosi a unirsi a noi in questo viaggio in Australia per stare al nostro fianco come ambasciatori del club e della Serie A. Insieme mostreremo al mondo ciò che il calcio italiano rappresenta veramente: tradizione, cuore e speranza per il futuro".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE