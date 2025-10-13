Italia - Israele, le probabili formazioni: out Kean, c'è Pio Esposito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda gara per l'Italia in questa sosta per le nazionali di ottobre. Dopo la vittoria contro l'Estonia, la squadra di Gattuso si prepara ad affrontare Israele per blindare il secondo posto (e i playoff) nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Il ct azzurro cambia modulo e passa alla difesa a tre, con Di Lorenzo, Mancini e Calafiori davanti a Donnarumma. A centrocampo sugli esterni spazio a Cambiaso a destra e Dimarco a sinistra, con Barella, Cristante e Tonali al centro. Davanti non ci sarà Kean, che ha lasciato il ritiro per infortunio. In coppia con Retegui giocherà Pio Esposito.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso.

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.