Roma | Far West in strada: accoltellato in zona Cassia, muore in ospedale
13.10.2025 09:59 di Giovanni Parterioli
Shock dalla Cronaca di Roma. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 insieme alle forze dell'ordine, trovando l'uomo in condizioni gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Pietro-Fatebenefratelli, è stato sottoposto a tutte le manovre di rianimazione possibili, ma nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.