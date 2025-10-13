Lazio, Sarri e la certezza Gila: è l'unico giocatore a essere sempre presente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra amuleti e scongiuri, alla Lazio serve davvero un po’ di fortuna. Tra, squalifiche, affaticamenti e vere e proprie lesioni, solo uno è rimasto sempre in campo: Mario Gila, unico giocatore di movimento schierato titolare in tutte le sei giornate di campionato. Lo spagnolo è l’unico, insieme a Provedel, a non aver mai lasciato l’undici di partenza. Prima in coppia con Provstgaard, poi con Romagnoli, Gila non ha saltato neppure una gara, ad eccezione di sei minuti a Marassi, quando Sarri lo sostituì a risultato acquisito.

La stagione di Gila è partita senza intoppi, a differenza dei compagni di reparto: Gigot e Patric si sono fermati subito, Romagnoli è tornato solo a settembre dopo i due turni di squalifica. Gila ha anche disputato tutte le amichevoli estive, pronto a guidare la linea difensiva fin dal debutto contro il Como. Il difensore spera di sfruttare il suo buon momento per tornare nel giro della Nazionale spagnola: dopo la convocazione di marzo, non è più stato chiamato da De La Fuente.

Nonostante il momento difficile della squadra, Gila è stato tra i migliori per costanza e rendimento. Non si è lasciato distrarre dalla situazione contrattuale: il suo accordo scade nel 2027, ma i colloqui per il rinnovo sono fermi. Inoltre, ricorda il Corriere dello Sport, al Real Madrid spetta il 50% su un’eventuale rivendita.