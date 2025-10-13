Italia, Kean lascia il ritiro per infortunio: salterà la gara contro Israele
13.10.2025 12:15 di Christian Gugliotta
Niente da fare per Kean. Dopo essere uscito nel primo tempo della gara tra Estonia e Italia per un problema alla caviglia, il centravanti della Fiorentina e della Nazionale lascerà il ritiro azzurro e non sarà a disposizione del ct Gattuso per la sfida contro Israele.
