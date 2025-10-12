News Roma | Incidente mortale sulla Pontina: strada chiusa per ore
12.10.2025 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un terribile incidente è accaduto questa mattina a Roma. Sulla Pontina, alle 5 del mattino, un motociclista è morto dopo uno scontro con una macchina. Sul posto sono arrivati immediatamente tutti gli agenti che hanno svolto gli accertamenti del caso. La strada, dopo quanto successo, è stata chiusa per ore; la salma, invece, è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata. >>> INCIDENTE ROMA PONTINA <<<