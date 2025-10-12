Qualificazioni Mondiali | Italia - Israele, dove vedere il match in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria con l'Estonia, l'Italia si prepara ad affrontare Israele in vista del prossimo Mondiale. La gara, in programma martedì 14 ottobre alle 20:45, sarà fondamentale solo per blindare il secondo posto nel girone e i playoff, visto che la Norvegia ormai è sempre più prima e vicina alla qualificazione diretta. La sfida, che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udinese, sarà visibile in diretta tv e in chiaro su RAI 1, oltre che in streaming sulla piattaforma Raiplay.

