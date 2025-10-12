Lazio, emergenza a sinistra: Sarri pensa a Basic nel ruolo di ala

RASSEGNA STAMPA - Ad una settimana dalla sfida contro l'Atalanta, Sarri sta studiando la Lazio che scenderà in campo dopo la sosta. L'infortunio di Zaccagni ha complicato ulteriormente un quadro generale già di per sé difficile e, di tutte le alternative che Mau sta studiando per la corsia di sinistra, contro la Dea potrebbe esserne riproposta una provata in estate. Il tecnico, infatti, potrebbe far partire Basic da esterno, soluzione già testata nell'amichevole contro la Primavera di quest'estate.

Come ricorda il Corriere dello Sport, in quell'occasione il croato girò tutti i ruoli dell'attacco a causa dei diversi problemi fisici che affliggevano i biancocelesti. Pochi mesi dopo la situazione non è molto diversa e, dopo averlo reinserito in rosa per emergenza e avere avuto risposte positive nelle sfide contro Genoa e Toro, Mau potrebbe decidere di schierare proprio Basic sulla fascia contro l'Atalanta, soprattutto considerando che le altre opzioni non convincono.

Pedro da ala soffre, Isaksen sta accumulando minuti con la nazionale, ma Sarri lo vede a destra, mentre Noslin continua a non convincere. La soluzione più naturale, dunque, è proprio quella di Basic, che, dopo non aver visto il campo per un anno e mezzo, verrà ancora una volta in soccorso della squadra in una situazione di emergenza.

