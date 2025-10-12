Musica | Tommaso Paradiso is back! Il cantante della Lazio in Tour: 1a data
12.10.2025 08:00 di Giovanni Parterioli
Il ritorno di Tommaso Paradiso è di quelli che non passano inosservati. Il cantautore romano, tra i protagonisti più amati della scena pop italiana, torna al centro dell’attenzione con nuova energia e un legame sempre fortissimo con la sua città. Tifoso dichiarato della Lazio, Paradiso riaccende i riflettori sulla propria carriera presentando il nuovo singolo “Lasciamene un po’” e svelando le date del suo attesissimo tour. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> TOMMASO PARADISO, IL NUOVO TOUR <<<