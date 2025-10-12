Estonia - Italia, successo degli azzurri anche negli ascolti: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia vince ancora e si impone per 3-1 sull’Estonia grazie alle reti di Kean, Retegui e Pio Esposito e il successo degli azzurri è netto anche in tema di ascolti televisivi.

Sono infatti oltre 6.5 milioni i telespettatori che hanno seguito la sfida della Nazionale di Gattuso trasmessa su Rai 1 facendo registrare il 36.5% di share. Estonia-Italia è il programma più seguito della prima serata di sabato 11 ottobre.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.