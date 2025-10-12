Napoli, Saviano ricorda Sarri: "Aver visto quel calcio..."
RASSEGNA STAMPA - Roberto Saviano ha raccontato la sua passione per il Napoli al Festival dello Sport di Trento. Il noto autore aspetta il miglior De Bruyne e chiede a Conte un altro Scudetto, ma non dimentica le delusioni del passato. Ecco di seguito le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:
"La più grande delusione? Lo scudetto del 2018, quello perso in albergo a Firenze, quando la Juve ribaltò l'Inter a Milano. Però ciò non mi fa ignorare Sarri, anzi: aver visto quel calcio ha riempito gli occhi a chiunque, non solo a noi napoletani. È stato uno spettacolo meraviglioso sempre".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.