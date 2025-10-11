Portogallo, Nuno Tavares fuori dai convocati per l'Irlanda: il motivo
Niente Irlanda per Nuno Tavares. Il terzino della Lazio è stato escluso dai convocati del Portogallo del ct Martinez per la prima delle due partite di questa sosta per le nazionali di ottobre, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale. Insieme a lui anche Joao Felix non è stato inserito nella lista dei 23 giocatori prenderanno parte alla gara. Nessun problema fisico dietro la scelta del tecnico per quanto riguarda il difensore biancoceleste; diverso, invece, il discorso per l'ex Milan, che ha saltato proprio l'ultimo allenamento per un fastidio muscolare.
