Lazio | Lo speaker Celletti e il gol di Provedel: "Cosa ho fatto quando ha segnato" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Riccardo Celletti - speaker ufficiale della Lazio - ha ricordato il gol di Provedel contro l'Atletico Madrid. Ha ripercorso quei momenti, inclusa la sua reazione una volta compreso che a bucare la rete era stato proprio... il portiere. Ecco le sue parole:

"La situazione era molto tesa, adrenalinica. Hai presente quelle situazioni da ultimo secondo del recupero. C'era Provedel in mezzo, avevo visto il cross. Io sono a bordo campo, ma sempre un po' dietro, e poi c'erano tante persone perché tutti si erano alzati, quella palla era stata messa in mezzo. La vivo molto con ansia, guardo sempre il guardalinee, ormai con le nuove regole bisogna aspettare l'ok del Var. Avevo visto Ivan che sfrecciava, ma non pensavo che l'avesse presa lui. Ho visto che tutti andavano da Provedel, ho chiesto 'Ma ha segnato Ivan?', "Cioè, ma segnato il portiere'. Penso che ho ripetuto il suo nome di 23 volte, mi hanno detto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.