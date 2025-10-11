IL TABELLINO di Lazio Women - Genoa 2-1
Serie A Women Athora | 2ª giornata
Sabato 11 ottobre 2025, ore 12:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - GENOA 2-1
Marcatrici: 9' Simonetti (L), 65' Goldoni (L), 84' Vigilucci (G)
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi (67'Ashworth-Clifford), Castiello (46' Goldoni), Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti (35' Martin); Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman (73' Giles), Acuti; Cinotti (82' Bargi), Hilaj, Cuschieri (58' Giacobbo); Monterubbiano (73' Massa), Sondergaard, Bahr (58' Curraj). A disp.: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Mele, Lucafo. All.: Sebastian De La Fuente
Arbitro: Leorsini (sez. Terni); Assistenti: Ceci - Scarpati; IV Ufficiale: Pascuccio; Operatore FVS: Pasqualetto.
NOTE. Ammonite: 44' Castiello (L), 93' Hilaj (G)
Recupero: 3' p.t; 5' s.t.
