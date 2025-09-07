IL TABELLINO di Juve - Lazio 0-1
Serie A Women'S Cup | II giornata, girone A
Domenica 7 settembre 2025, ore 15:00
Stadio Pozzo - La Marmora, Biella
JUVENTUS - LAZIO 0-1
Marcatrici: 93' Visentin (L)
JUVENTUS (3-5-2): Peyraud-Magnin; Harviken, Salvai, Kullberg; Krumbiegel, Pinto (62' Brighton), Schatzer (79' Rosucci), Godo, Bonansea (72' Thomas); Vangsgaard (622' Cambiaghi), Girelli (62' Beccari). A disp.: De Jong, Capelletti, Carbonell, Cascarino, Libran, Calligaris, Lenzini. All.: Massimiliano Canzi
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Monnecchi (63' Cafferata), Goldoni (63' Visentin), Vernis (82' Benoit), Simonetti (94' Castiello), Oliviero; Piemonte (82' Karczewska), Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Ashworth-Clifford. All.: Gianluca Procopio
Arbitro: Riccardo Dasso (sez. Genova); Assistenti: Paolo Cufari - Alberto Mandarino; IV ufficiale: Antonio Atanasov
NOTE. Ammonite: 76' Vernis (L)
Recupero: 4' s.t.
