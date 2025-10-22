Valentini avvisa la Juve: "Non c'è da fidarsi della Lazio, ecco perché..."
22.10.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, Antonello Valentini ha parlato della prossima giornata di Serie A e in particolare di due big match importanti. Nello specifico, infatti, si è espresso sia su Napoli - Inter che su Lazio - Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "L’Inter è a punteggio pieno in Champions League ed è a un passo dal Milan capolista in Serie A. Questa settimana oltre a Napoli-Inter che sarà delicatissima la Juventus affronterà la Lazio ed è in difficoltà. Non c’è da fidarsi della Lazio, a Bergamo ha strappato un pareggio e non sarà semplice per la Juventus".