De Grandis (Sky): "Lazio - Juve? Tudor si gioca la panchina. Su Vecino..."
Ospite in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis si è proiettato al match di domenica tra Lazio e Juventus, dicendo la sua anche sul centrocampo che vorrebbe vedere contro i bianconeri. Queste le sue considerazioni: "Tanti giocatori vorranno dare il massimo contro Tudor. Si gioca la panchina con la Lazio e in questi momenti le squadre danno sempre qualcosa in più, sarà una partita complicata".
"Se potessi scegliere due giocatori della Juve uno sarebbe Yildiz, che è il giocatore più forte dei bianconeri, e Thuram, che è fondamentale per il centrocampo".
"Non credo che tutti questi infortuni possano incidere sul morale della squadra. Cancellieri si fa male nel suo miglior momento, gli infortuni capitano. Domenica riproporrei lo stesso centrocampo di Bergamo, Vecino è entrato bene ed è un'ottima arma a gara in corso".