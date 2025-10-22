Juve, Condò: "La partita contro la Lazio avrà una valenza importantissima"
22.10.2025 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: TuttoJuve
TUTTOmercatoWEB.com
Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida tra il Real Madrid e la Juve, ponendo l'attenzione anche sul big match contro la Lazio in programma all'Olimpico domenica 26 ottobre: "Ricordiamoci che quest'estate la prestazione più convincente della Juventus, al Mondiale per Club, fu proprio contro il Real Madrid. Yildiz convinse in maniera particolare. Il Real Madrid è cresciuto da quella gara naturalmente, e quindi io mi aspetto comunque che la Juventus tenga il campo, non penso al risultato. Penso al fatto di tenere il campo e di non fare una brutta figura. Però credo che la partita in casa della Lazio poi avrà una valenza importantissima".