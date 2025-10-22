Napoli, lo sfogo di Conte sul mercato: "Abbiamo comprato troppi giocatori"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la bruttissima sconfitta contro il PSV in Champions League, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di SkySport analizzando la gara e l'inizio di stagione. In particolare l'allenatore azzurro si è sfogato sul mercato e sui 'troppi acquisti' estivi. Di seguito le sue dichiarazioni: "C'è delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire una tendenza che alcune volte, per certi versi, non è che mi abbia fatto impazzire. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C'era grande compattezza in tutto e per tutto. Quest'anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori".

"Gli acquisti? Secondo me nove calciatori sono stati troppi. Inserire nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Io l'avevo detto. Il livello è questo, la Champions offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest'anno. Dovremo essere preparati e disposti a fare fatica. Io vedo i calciatori ogni giorno e quando freno un pochettino è perché vedo situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta connessione".

"Abbiamo fatto mercato perché eravamo obbligati. L'anno scorso avevamo una rosa striminzita e siamo stati bravi a vincere lo scudetto. Abbiamo messo dentro nove giocatori, poi ci vogliono tempo e pazienza. I vecchi che hanno fatto l'impresa devono essere bravi a mettersi in gioco, tutti dobbiamo farlo, io per primo".