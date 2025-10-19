IL TABELLINO di Atalanta - Lazio 0-0
Serie A Enilive | 7ª giornata
Domenica 19 ottobre 2025, ore 18:00
New Balance Arena, Bergamo
ATALANTA - LAZIO 0-0
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (66' Scalvini); Zappacosta, Ederson, Pasalic (66' De Roon), Bernasconi; Sulemana (66' Krstovic), De Ketelaere; Lookman (82' Maldini). A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardzic, Obric, Brescianini, Zalewski. All.: Ivan Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (86' Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares (86' Provstgaard); Guendouzi, Cataldi, Basic (75' Vecino); Cancellieri (22' Isaksen), Dia, Zaccagni (75' Pedro). A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Collu; Assistenti: L. Rossi - Politi; IV Uomo: Colombo; Var: Gariglio; Avar: Meraviglia
NOTE. Ammoniti: 29' De Ketelaere (A), 40' Sulemana (A), 53' Pasalic (A), 62' Hien (A)
Recupero: 2' p.t; 3' s.t.