Lazio, Sarri ritrova un Isaksen esplosivo: "Sta tornando..."

Gustav Isaksen è stato uno dei protagonisti principali della passata stagione, ma da quando Sarri è tornato si è visto pochissimo a causa di una 'malattia subdola' - come l'ha definita il mister - che l'ha tenuto fuori per mesi. Ora il danese sta tornando, anche il ritorno in nazionale ha contribuito a dargli minuti nelle gambe. Sarri ne ha parlato oggi alla vigilia di Atalanta - Lazio durante la conferenza stampa prepartita, ecco di seguito le sue parole:

"Isaksen ha fatto due spezzoni in nazionale, è tornato con valori che non ci piacevano e lo abbiamo tenuto a carico di lavoro molto basso. È stato bene, è tornato molto sollevato dal punto di vista del morale e stamani ha fatto allenamento di buon livello. Dopo tanto tempo sta tornando anche come qualità, lo vedo molto più reattivo ed esplosivo. Ha avuto una malattia subdola, fino a inizio anni 2000 con quella malattia stavi fermo 6-7 mesi. Mi sembra che sia già positivo l'averlo recuperato dopo tre mesi".