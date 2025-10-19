Lazio, Basic a Dazn: "Dovevamo sfruttare le occasioni. Ho parlato con Sarri..."
19.10.2025 20:14 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Toma Basic è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio a reti bianche contro l'Atalanta: “Abbiamo fatto un gran lavoro in difesa, nel primo tempo abbiamo avuto più palleggio ma potevamo creare più occasioni, le abbiamo avute e dovevamo sfruttarle ma abbiamo fatto un buon lavoro. Io Harry Potter? Io ho già parlato settimane fa di me, ho lavorato, ho parlato con Sarri che poteva accadere il mio inserimento nella lista ed è accaduto".