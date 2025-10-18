Flaminio - Lazio | Passi avanti e apertura da parte del Campidoglio: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Sono giorni molto importanti per quanto riguarda il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere della Sera, infatti, il Comune di Roma da qualche giorno sta valutando la richiesta del presidente Lotito.
L’ufficio tecnico-legale del Campidoglio sta valutando tutti gli aspetti affinché tutto sia in regola. Nelle prossime ore proprio il Campidoglio dovrebbe proporre alla Lazio alcune date per incontrarsi forse già nella prossima settimana. Da parte del Comune c’è la disponibilità per andare incontro alla richiesta della Lazio visto il progetto serio, da circa 430 milioni, presentato dal patron biancoceleste.
Attualmente non sono stati depositati, né recapitati documenti ufficiali, anche se il comune ha sempre il filo diretto con la Lazio.
Insomma sia da Roma Capitale che dal Formello c’è la volontà di procedere, rispettando tutti i passaggi e con l’obiettivo, nei prossimi mesi, di far partire la conferenza dei servizi.
