FORMELLO - Lazio, Sarri perde Cancellieri: attesa per la Juve. E Pellegrini...
FORMELLO - Da un big match all'altro. Archiviata l'Atalanta, sul risultato di 0-0, la Lazio si prepara alla prossima gara contro la Juventus. L'emergenza infortunati sembrava rientrata, anche con la presenza di Zaccagni, Dia e Marusic dal primo minuto a Bergamo. Ma Sarri ne ha perso un altro: si tratta di Cancellieri, uscito nel primo tempo per un problema al flessore della coscia sinistra. Sarà valutato in settimana per chiarire l'entità del suo infortunio.
Chi ha speranze di tornare a disposizione domenica, invece, è Luca Pellegrini, fermo dalla gara contro il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Sicuramente saranno out Rovella (alle prese con la pubalgia), Dele-Bashiru (infortunato e fuori lista), Castellanos (out almeno un mese e mezzo) e il lungodegente Gigot. Quantomeno alla New Balance Arena si è rivisto in campo Vecino dopo poco più di due mesi di stop. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina con la seduta di scarico, poi la squadra tornerà in campo mercoledì dopo il giorno di riposo di martedì concesso da Sarri.