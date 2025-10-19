Lazio, Sarri a Sky: "Giochiamo con i superstiti. Ultime tre gare le più difficili della carriera"

Si è conclusa 0-0 la sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Lazio. Un buon primo tempo dei biancocelesti e un secondo di sofferenza che il tecnico Maurizio Sarri ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo non abbiamo sofferto, nel secondo siamo andati in difficoltà perché avevamo diversi giocatori rientrati da poco. Oltre alla forza del gruppo, abbiamo dimostrato anche qualità".

"In questo momento noi stiamo giocando con i superstiti. Sia le scelte dei songoli che del modulo nell'ultimo mese sono andate in base a chi era a dispisizone. A Genova avevamo 7 assenti, 8 contro il Torino, oggi abbiamo recuperato alcuni giocatori all'ultimo minuto. In panchina ho avuto anche difficoltà nella gestione della gara perché non sapevo quando ma sapevo che alcuni giocatori mi avrebbero chiesto il cambio. Le ultime tre gare sono state le più diffiicli da gestire della mia carriera e per me va fatto anche un plauso a questi ragazzi che alla fine in una situaizone così difficile hanno portato a casa due pareggi e una vittoria e non era scontato".

"A livello di gruppo siamo in crescta soprattutto in questo periodo difficile. A livello tattico e tecnico dobbiamo ancora crescere".

"Basic? Nell'anno del secondo posto Basic lo abbiamo utilizzato e anche parecchio, ha fatto più di 30 presenze. Nel momento in cui è stato chiamato in causa non solo si è fatto trovare pronto ma anche coinvolto. L'aspetto più sorprendente è la crescita a livello di personalità, vedo che prende in mano le situazioni in campo con consapevolezza".