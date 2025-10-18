Lazio - Juventus, l'Olimpico si scalda: il dato sulle tessere vendute

Archiviata la sosta delle nazionali, è pronta a tornare la Serie A. C'è tanta voglia di Lazio: tifosi, squadra e allenatore vogliono risalire la classifica e dare una sterzata a questo inizio di stagione negativo. La prima avversaria sarà l'Atalanta, ma tra nove giorni all'Olimpico i biancocelesti ospiteranno la Juventus di Tudor, ex della sfida.

La vendita dei biglietti procede a vele spiegate: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è stata raggiunta quota 40.000 tessere vendute. Lo Stadio Olimpico inizia a scaldarsi per quella che si prospetta una sfida tra due allenatori feriti e che hanno un conto in sospeso con il loro passato. Mancano ancora molti giorni alla gara, il dato è destinato a crescere ulteriormente.

Pubblicato il 17/10