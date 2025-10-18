Lazio, come stanno gli infortunati? Sarri fa il punto su Zac, Dia e Marusic

È la vigilia di Atalanta - Lazio, gara valida per la settima giornata di campionato. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione infortunati, chiarendo le condizioni di Zaccagni, Dia e Marusic. Ecco di seguito le sue parole:

“Sono tutte situazioni al limite, hanno fatto allenamento stamattina. Non ci rendiamo conto di che tipo di minutaggio possano avere, oggi hanno fatto una seduta poca invasiva soprattutto a livello fisico. Qualcuno lo dobbiamo per forza mettere dentro, anche se a me il giocatore acciaccato a disposizione mi fa un po’ paura. Il fatto che possa chiedere il cambio poco dopo è pericoloso. Sugli infortuni abbiamo fatto tutti i tipi di analisi, molti sono pregressi. Dia ha un problema alla caviglia da tre anni, i problemi muscolari sono tutti diversi, quello di Marusic non è nemmeno un infortunio ma solo una vecchia cicatrice di anni fa. È difficile darsi una spiegazione. Zaccagni viene da un’estate difficile, la situazione è complicata”.

