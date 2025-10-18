Lazio, come stanno gli infortunati? Sarri fa il punto su Zac, Dia e Marusic

18.10.2025 13:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, come stanno gli infortunati? Sarri fa il punto su Zac, Dia e Marusic

È la vigilia di Atalanta - Lazio, gara valida per la settima giornata di campionato. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione infortunati, chiarendo le condizioni di Zaccagni, DiaMarusic. Ecco di seguito le sue parole:

“Sono tutte situazioni al limite, hanno fatto allenamento stamattina. Non ci rendiamo conto di che tipo di minutaggio possano avere, oggi hanno fatto una seduta poca invasiva soprattutto a livello fisico. Qualcuno lo dobbiamo per forza mettere dentro, anche se a me il giocatore acciaccato a disposizione mi fa un po’ paura. Il fatto che possa chiedere il cambio poco dopo è pericoloso. Sugli infortuni abbiamo fatto tutti i tipi di analisi, molti sono pregressi. Dia ha un problema alla caviglia da tre anni, i problemi muscolari sono tutti diversi, quello di Marusic non è nemmeno un infortunio ma solo una vecchia cicatrice di anni fa. È difficile darsi una spiegazione. Zaccagni viene da un’estate difficile, la situazione è complicata”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.