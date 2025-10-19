Lazio, è tornato Vecino: tutta la sua gioia dopo l'esordio con l'Atalanta - FOTO
19.10.2025 21:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un lieto rientro. Dopo poco più di due mesi di stop, e non senza intoppi, si è rivisto in campo Matias Vecino. Mancava da inizio agosto, quando aveva accusato un problema muscolare che l'ha tenuto fuori per tutto questo tempo. Contro l'Atalanta non solo è tornato tra i convocati, ma ha fatto anche il suo esordio stagionale in campo. Su Instagram l'uruguaiano ha celebrato il suo ritorno pubblicando una storia con alcuni suoi scatti durante la gara, accompagnati da un cuore blu e da un emoji del muscolo. Di seguito il post.