Lazio, Nuno Tavares sfreccia sulla sinistra: la sua carica dopo l'Atalanta - FOTO
19.10.2025 21:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ancora titolare a sinistra. Un'altra partita dall'inizio per Nuno Tavares: Sarri sta puntando tutto su di lui, già da quest'estate, nonostante in passato aveva 'rifiutato' il suo acquisto proprio alla Lazio. Ora, archiviato l'errore nel derby, il portoghese sta cercando di migliorare e di crescere proprio attraverso i dettami del tecnico. Dopo la gara contro l'Atalanta, il terzino ha pubblicato alcuni suoi scatti sul suo profilo Instagram con l'emoji del fulmine. Di seguito il post.