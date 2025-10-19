Lazio, i tifosi non perdono mai: la scenografia alla New Balance Arena - FT
19.10.2025 20:12 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un settore ospiti gremito, i tifosi della Lazio hanno risposto ancora una volta presente partendo in 1.304 alla volta di Bergamo per sostenere la squadra di Sarri.
Il colpo d’occhio alla New Balance Arena è bellissimo: una marea biancoceleste e una scenografia che non è passata inosservata. Tutti i presenti hanno infatti indossato un guanto blu e uno bianco il tutto accompagnato da uno striscione con scritto “Noi Siamo…”.
Insomma la Lazio non è andata oltre il pareggio, i tifosi sugli spalti come sempre hanno vinto.