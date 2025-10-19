Lazio, Sarri a Dazn: "Infortuni? Stiamo facendo valutazioni. Cancellieri..."

Pareggio amaro tra Lazio e Atalanta al New Balance Arena. Al termine del match ai microfoni di Dazn è intervenuto il mister Sarri: “Noi nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro. Nel secondo tempo abbiamo pagato la loro crescita e che su 15 giocatori di movimento che sono andati in campo oggi 5 hanno fatto il primo allenamento ieri. Tanti erano fuori da infortunio. Era una richiesta nella fase offensiva di tirare via uno dei loro difensori, quello centrale di centrosinistra rompeva su Guendouzi, portandogli via anche Hien si trovavano spazi enormi per attaccare.

Cancellieri? Noi stiamo facendo valutazioni di tutti i tipi, sui vari casi più della metà vengono da vecchie problematiche non da un determinatore comune, Marusic ha una infiammazione di un infortunio di 3 anni ovvero, di una vecchia cicatrice, Zaccagni ha quel problema dalla scorsa stagione e di questa in corso quando si è operato, Dia ha il problema da anni alla caviglia. È anche difficile arrivare a una conclusione. Ci dispiace per Cancellieri che era il più adatto forse a questa partita, l’avevamo preparata sugli attacchi negli spazi da parte sua".