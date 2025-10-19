Atalanta, Zappacosta a Sky: "Abbiamo dominato, c'è rammarico"
19.10.2025 20:08 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Finisce 0-0 la sida della New Balance Arena tra Atalanta e Lazio in una gara in cui è mancato solo il gol. Al termine del match ecco le parole di Zappacosta ai microfoni di Sky Sport.
"Peccato perché alla fine il gol è quello che ti fa vincere le gare. Oggi abbiamo dominato la gara e c’è tanto rammarico perché ci tenevamo tanto a portare a casa i tre punti".