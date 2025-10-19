Atalanta, Juric a Sky: "Ci è mancato solo il gol, è un miracolo non aver vinto"
Ai microfoni di SkySport il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha analizzato la gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Un altro pareggio? Non sono preocuppato ma soddisfatto per la prestazione, abbiamo giocato benissimo. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissime occasioni da gol senza concedere niente, c'è grande rammarico. I ragazzi meritavamo un altro risultato".
"La squadra sta bene, oggi è un miracolo non aver vinto. Abbiamo fatto una partita splendida, ci è mancato solo il gol. Scamacca? Ci sta mancando, voglio che recuperi il prima possibile, può fare la differenza. Anche se Krstovic è entrato molto bene. Sono comunque dispiaciuto per i ragazzi, c'è stato un abisso oggi a livello di statistiche tra opportunità create e dominio territoriale sul campo. Se continuiamo così arriverà la vittoria".