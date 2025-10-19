Lazio, Sarri spiega: "Obiettivi? Non vi prendo in giro. Puntiamo a..."
19.10.2025 22:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a commentare la prestazione della sua squadra, il Comandante ha risposto anche a una domanda relativa agli obiettivi stagionali. Di seguito le sue parole in merito.
"Se mi sono posto un obiettivo? Sei come il presidente, non mi ascolti (ride, ndr). L'obiettivo è creare le basi per una squadra competitiva. Se noi abbiamo il mercato fermo e le altre sono salite in maniera netta, e soprattutto sono salite quelle che l'anno scorso stavano più in basso della Lazio. Se do un obiettivo matematico, sto prendendo per il culo tutti. Se do ai giocatori un obiettivo che non possono raggiungere, neanche mi prendono in considerazione".