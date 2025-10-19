RIVIVI DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-0, cala il sipario alla New Balance Arena
Serie A Enilive | 7ª giornata
Domenica 19 ottobre 2025, ore 18:00
New Balance Arena, Bergamo
ATALANTA - LAZIO 0-0
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (66' Scalvini); Zappacosta, Ederson, Pasalic (66' De Roon), Bernasconi; Sulemana (66' Krstovic), De Ketelaere; Lookman (82' Maldini). A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardzic, Obric, Brescianini, Zalewski. All.: Ivan Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (86' Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares (86' Provstgaard); Guendouzi, Cataldi, Basic (75' Vecino); Cancellieri (22' Isaksen), Dia, Zaccagni (75' Pedro). A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Collu; Assistenti: L. Rossi - Politi; IV Uomo: Colombo; Var: Gariglio; Avar: Meraviglia
Ammoniti: 29' De Ketelaere (A), 40' Sulemana (A), 53' Pasalic (A), 62' Hien (A)
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio: termina qui il secondo tempo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 3' di recupero.
89' Primo giro dalla bandierina per i biancocelesti. Pedro alla battuta, palla che gira toccata da Djimsiti e poi allontanata da Hien.
86' Sostituzione Lazio: fuori Tavares e Marusic, dentro Provstgaard e Lazzari.
84' De Ketelaere punta l'area, vuole il tiro e lo trova quasi dal limite. La palla però finisce oltre la porta.
82' Sostituzione Atalanta: fuori Lookman, dentro Maldini.
81' Brivido per la Lazio! Zappacosta colpisce il palo, sulla ribattuta ci prova De Roon che trova i guantoni di Provedel.
80' Cross sul secondo palo di Zappacosta, si fa vedere Scalvini che però viene anticipato da Marusic. Provvidenziale l'intervento del montenegrino.
79' Vecino carica il destro, ma la palla viene deviata e finisce tra le braccia di Carnesecchi.
76' Pedro subito sgambettato, guadagna un calcio di punizione. La Lazio prende un po' di respiro dalla pressione intensa dell'Atalanta.
75' Duplice cambio per la Lazio: fuori Basic e Zaccagni, dentro Vecino e Pedro.
72' Altra chance per la Dea, dalla bandierina. Di nuovo Krstovic, Provedel ci mette i guantoni.
71' Brivido per la Lazio! Super parata di Provedel sul tiro velenoso di Lookman.
68' Si mette subito in mostra Krstovic che, appena entrato, cerca subito la conclusione. C'è l'intervento di Gila che devia la palla, poi la parata di Provedel.
66' Duplice cambio per la Dea: esce Soulemana, Pasalic, Ahanor, dentro Krstovic, De Roon e Scalvini.
64' Zaccagni e Tavares sul pallone, è il portoghese a battere ma spara troppo in alto.
62' Ammonito Hien, ha commesso fallo su Isaksen. La Lazio conquista punizione da posizione interessantissima.
61' Occasione per la Dea! Ahanor sotto porta, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, non trova la rete.
57' Ederson tenta la conclusione, ma è lenta e centrale. Provedel non ha problemi nel fare sua la sfera.
55' Cataldi vorrebbe aprire su Isaksen, ma c'è l'anticipo di Bernasconi.
53' Ammonito Pasalic per un fallo su Zaccagni.
52' Ancora Gila salva la Lazio, provvidenziale il suo intervento sul tiro di De Ketelaere.
50' Brivido per la Lazio! De Ketelaere mette un buon cross per Lookman che colpisce di testa, ma non centra la porta.
49' Tavares cerca l'imbucata per Isaksen, ma il danese viene travolto dall'avversario e finisce a terra.
46' È la Dea a muovere il primo pallone del secondo tempo.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa, nessun cambio.
PRIMO TEMPO
45+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+1' Cross in mezzo di Zappacosta, Soulemana ci mette la testa ma la difesa della Lazio riesce a liberare.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 2' di recupero.
43' Occasione per la Dea! Zappacosta carica il destro, ma chiama in causa Provedel.
41' Gila sbaglia completamente il passaggio in verticale, Bernasconi lascia scorrere e si prende la rimessa dal fondo.
40' Ammonito Sulemana per proteste.
39' Bell'azione in ripartenza della Lazio, guidata da Tavares. Lucido il portoghese a servire Zaccagni che in area mette un cross per Guendouzi. Il francese va al tiro, la palla però finisce sopra la traversa.
36' Guendouzi ruba palla a Ederson in area, ma non riesce a trovare l'appoggio di Dia.
33' Lookman prende palla, ma sbaglia clamorosamente il passaggio per De Ketelaere. Brivido per la Lazio.
29' Ammonito De Ketelaere per un fallo su Tavares.
26' Lazio schiacciata nella propria trequarti, ma la Dea sta facendo fatica a trovare spazio.
24' Zaccagni atterrato da De Ketelaere, c'è fallo e la Lazio conquista una punizione.
22' Cancellieri alza bandiera bianca, primo cambio forzato per Sarri. Al suo posto entra Isaksen.
21' Si accascia Cancellieri, negli ultimi minuti ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra. Entra in campo lo staff medico.
19' La pressione di Guendouzi ha costretto Pasalic all'errore, rimessa laterale per la Lazio.
18' Cataldi di prima in avanti, palla imprendibile per Dia.
16' Ahanor sbaglia il passaggio, recupera Cataldi che va subito in verticale per Zaccagni. La Lazio riconquista palla e prova ripartire.
14' Soulema si accende e sprinta, ma c'è l'intervento giusto di Gila che allontana. Lo spagnolo concede l'angolo.
12' Rimessa laterale per l'Atalanta, Bernasconi alla battuta. Romagnoli, di testa, libera l'area.
10' Uno-due Cataldi e Basic, poi il passaggio per Dia davanti alla porta. Ma l'attaccante biancoceleste non riesce a spiazzare Carnesecchi che fa sua la sfera.
8' Zaccagni subisce fallo da De Ketelaere e conquista un calcio di punizione che consente alla Lazio di ripartire.
6' Si apre un corridoio per Cataldi che lo sfrutta subito, prova a servire in profondità Dia ma c'è l'anticipo dell'avversario che ostacola la traiettoria.
2' Scambio di prima tra Basic e Zaccagni, poi l'imbucata del capitano della Lazio per Dia non arriva a destinazione.
1' Tavares cerca subito Dia, poi l'indecisione dell'attccante fa perdere tempo alla Lazio e la difesa della Dea chiude.
1' È la Lazio a muovere il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida.
AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Fabiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI). È intervenuto anche Marusic nel pre gara di Atalanta - Lazio (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI).
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per la settima giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 18:00.