RIVIVI DIRETTA - Genoa - Lazio 0-3: al Ferraris la decidono Cancellieri, Taty e Zaccagni

Serie A Enilive | 5ª giornata

Lunedì 29 settembre 2025, ore 20:45

Stadio Luigi Ferraris, Genoa

GENOA - LAZIO 0-3: 4' Cancellieri (L), 30' Castellanos (L), 63' Zaccagni (L)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (84' Venturino); Masini (68' Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi (68' Ekhator), Vitinha (68' Carboni); Colombo (68' Ekuban). A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Gronbaek, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet. All.:Wilson.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32' Hysaj), Gila (83' Provstgaard) , Romagnoli, Pellegrini (69' Tavares); Cataldi, Basic (83' Patric); Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos (83' Pedro). A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni.All.: Sarri.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Cecconi – Zingarelli; IV Uomo: Zanotti; Var: Abisso; Avar: Dionisi

Ammoniti: 1' Vasquez (G), 17' Norton-Cuffy (G), 35' Cataldi (L), 51' Masini (G), 62' Malinovskyi (G), 93' Ostigard (G)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90'+3' Giallo per Ostigard, ha commesso un fallo su Zaccagni.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: sono 5' di recupero.

84' Cambio per il Genoa: esce Martin, entra Venturino.

83' Sostituzione Lazio: fuori Gila, Castellanos, Basic; dentro Provstgaard, Pedro e Patric.

81' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ekathor la mette sul secondo palo, ma la palla finisce al lato della porta.

75' Norton-Cuffy mette una buona palla per l'inserimento di Ekhator che non centra la porta.

73' Subito un'altra occasione per i biancocelesti. Questa volta è Zaccagni che fa tutto da solo, poi scarica su Cancellieri che gli restituisce palla. Il capitano prova la conclusione in acrobazia, ma la palla finisce al lato della porta.

72' Occasione per la Lazio! Leali rimette sui piedi di Castellanos che fornisce un super assist a Cancellieri che però non centra la porta.

69' Sostituzione Lazio: esce Pellegrini, dentro Tavares.

68' Sostituzione Genoa: fuori Vitinha, Masini, Malinovskyi e Colombo; entrano Carboni, Stanciu, Ekhator e Ekuban.

63' GOOOOOOOOOOOOL! Azione rocambolesca della Lazio in area di rigore del Genoa. Palla morbida di Pellegrini su calcio di punizione, Cancellieri di testa ma colpisce il palo. Leali poi ci mette i guantoni, sulla respinta un pasticcio della difesa rossoblù favorisce Zaccagni che la infila alle sue spalle.

62' Intervento di Malinovskyi su Dia, il fischietto lo ammonisce.

60' Dopo aver rivisto l'azione, Ayroldi revoca il penalty.

57' Presunto tocco di braccio di Romagnoli in area di rigore, Ayroldi assegna il calcio di rigore. È in corso il check del Var.

57' Lazio in sofferenza, il Genoa è tutto in zona offensiva.

55' Cross di Vitinha a cercare Vasquez, la Lazio riesce a liberare.

51' Fallo di Masini su Dia, l'arbitro estrae il giallo.

50' Sgambetto di Frendrup a Cancellieri, l'arbitro fischia il fallo ma senza estrarre il cartellino.

46' Nessun cambio per Sarri e Wilson.

46' Fischia Ayroldi: inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.

44' Altra chance per il Genoa! Martin in profondità per Colombo, ma c'è - ancora - la risposta di Provedel che concede solo l'angolo.

41' Brivido per la Lazio! Conclusione velenosa di Ellertsson, provvidenziale l'intervento in uscita di Provedel.

35' Ammonito Cataldi per un fallo su Martin.

32' Problemi per Marusic che s'infortuna nel fare l'assist a Castellanos, Sarri è costretto al cambio. Al suo posto entra Hysaj.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Castellanos, servito da Marusic sulla destra, spiazza Leali e firma il raddoppio della Lazio.

24' Rischia la Lazio! Errore di Provedel su una palla in uscita, Cataldi non riesce a allontanarla e Colombo ne approfitta. Prova la conclusione che, fortunatamente, si spegne sul fondo.

22' Altra chance per il Genoa, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Di nuovo Vitinha che chiama in causa Provedel.

19' Brivido per la Lazio! Tiro dalla distanza di Vitinha che sfiora la traversa, si salvano i biancocelesti.

17' Ammonito Norton-Cuffy per un fallo su Basic.

16' Occasione per la Lazio con Castellanos, ma c'è la risposta di Leali. Sulla ribattuta ci prova Cancellieri, ma anche il suo tiro viene respinto dal portiere avversario.

14' Cross di Masini in area, Cataldi riesce a liberare.

11' Dia innesca Castellanos che prova il velo per Cancellieri, ma la traiettoria è troppo lenta e la difesa del Genoa riesce a liberare.

10' Lancio in profondità per Colombo che però viene incastrato da Gila, lo spagnolo allontana il pericolo.

8' Lancio di Ostigard a tagliare alle spalle di Pellegrini, diretto a Colombo. Interviene però, Provedel che fa sua la sfera e fa ripartire la Lazio.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio grazie a un gol di Cancellieri che, servito da Castellanos, l'ha messa alle spalle di Leali con un sinistro a giro.

3' Fuorigioco di rientro di Dia, calcio di punizione per il Genoa.

1' Ammonito Vasquez, il capitano del Genoa è intervenuto duramente su Dia nel tentativo di bloccare la ripartenza della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Ferraris!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Genoa - Lazio, gara valida per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti sono in un momento delicato reduci dalla pesante sconfitta rimediata nel derby e in piena emergenza a centrocampo, tra infortuni e squalifiche. Zaccagni e compagni proveranno a riscattarsi dopo il ko contro la Roma, davanti troveranno un avversario agguerrito che scenderà in campo con lo stesso intento dopo la sconfitta subita col Bologna.

